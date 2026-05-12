I Legnanesi al Politeama Genovese | la famiglia Colombo torna con il nuovo spettacolo I promossi sposi

Venerdì 15 e sabato 16 maggio, al Politeama Genovese, si tengono le rappresentazioni di I Legnanesi con il nuovo spettacolo intitolato “I promossi sposi”. La commedia non si propone come una rivisitazione moderna del romanzo più conosciuto, ma si concentra sull’analisi dei sentimenti e delle dinamiche familiari. La famiglia Colombo torna sul palco con un testo che intende offrire uno sguardo leggero e riflessivo sulla vita di coppia e le relazioni interpersonali.

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