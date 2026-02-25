legnanesi alla choruslife con i promossi sposi

Un omaggio al grande scrittore Alessandro Manzoni e al suo modo inconfondibile di indagare l’animo umano. Si intitola “ I Promossi sposi “ il nuovo spettacolo che la storica Compagnia dei Legnanesi porta alla ChorusLife arena di Bergamo dal 27 febbraio all’8 marzo. Non si tratta di una parodia del capolavoro manzoniano, ma dello spunto per raccontare una nuova avventura della famiglia Colombo: la Teresa (Antonio Provasio), il Giovanni (Italo Ghiglioli) e la Mabilia (Enrico Dalceri). "Non è una rivisitazione in chiave moderna de “I Promessi sposi“ - spiegano dalla Compagnia -. Manzoni, Lisander come affettuosamente lo chiamavano gli amici lombardi, diventa l’ispiratore di un viaggio teatrale nei sentimenti più autentici, quelli che resistono al tempo e alle convenzioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I Legnanesi portano a Bergamo il loro nuovo spettacolo, "I Promessi Sposi".

