I Giovedì presentano l’album Effetto Florida a Roma

I Giovedì hanno lanciato il loro primo album in studio, intitolato Effetto Florida, a Roma. L’uscita è stata accompagnata da un concerto dal vivo, organizzato in occasione del release party. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e media, con l’obiettivo di promuovere il nuovo lavoro della band. La serata ha rappresentato un momento di presentazione ufficiale del progetto discografico.

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