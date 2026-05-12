I Giovedì presentano l’album Effetto Florida a Roma

Da ezrome.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Giovedì hanno lanciato il loro primo album in studio, intitolato Effetto Florida, a Roma. L’uscita è stata accompagnata da un concerto dal vivo, organizzato in occasione del release party. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e media, con l’obiettivo di promuovere il nuovo lavoro della band. La serata ha rappresentato un momento di presentazione ufficiale del progetto discografico.

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Cosa: Uscita ufficiale del primo album in studio della band I Giovedì, intitolato Effetto Florida, accompagnata da uno speciale release party dal vivo. Dove e Quando: Presso lo storico locale Alcazar Live di Roma, il 14 maggio 2026. Perché: Per scoprire un progetto discografico genuino e tagliente, capace di dar voce alle incertezze, al limbo generazionale e alle aspettative tradite dei ventenni di oggi. Vivere i vent’anni nell’epoca contemporanea significa spesso trovarsi immersi in una costante sensazione di sospensione e precarietà. È un’età complessa in cui le pressioni esterne e le aspettative sociali si accumulano, trasformando il presente in un enigma di difficile interpretazione, senza che via sia una direzione di vita davvero definita.🔗 Leggi su Ezrome.it

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