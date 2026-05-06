I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album in studio, intitolato ‘Foreign Tongues’, previsto per il 10 luglio. La presentazione dell’album si è svolta a New York, dove tra il pubblico era presente anche un attore noto. La band ha condiviso questa novità con i fan durante l’evento di lancio, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti del disco.

I leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. La storica band ha parlato del nuovo lavoro all’interno della ex Williamsburg Savings Bank a Brooklyn. Tra il pubblico giornalisti, VIP e celebrità come Leonardo DiCaprio, Odessa A’zion e Lindsey Vonn Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rolling Stones a New York presentano il nuovo album: tra il pubblico anche DiCaprio

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