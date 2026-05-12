I Giovani Democratici incontrano le parti social under 35 | Su lavoro salari e diritti serve una nuova stagione
I Giovani Democratici dell'Abruzzo hanno convocato un incontro con rappresentanti under 35 di sindacati, associazioni di categoria e settore produttivo nella sala D’Ascanio del Consiglio regionale a Pescara. Al centro della discussione ci sono stati temi come lavoro, salari e la crisi industriale. L’appuntamento si è tenuto ieri, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alle condizioni dei giovani nel mondo del lavoro.
Lavoro, salari e crisi industriale al centro del confronto promosso dai Giovani Democratici Abruzzo, che ieri hanno riunito nella sala D’Ascanio del Consiglio regionale, a Pescara, rappresentanti under 35 di sindacati, associazioni di categoria e mondo produttivo.All’iniziativa hanno partecipato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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