IV Congresso regionale Giovani Democratici | al lavoro su Sud diritti e futuro dei giovani In arrivo

Il 1° maggio 2026 si è aperto presso l’Hotel Europa di Caserta il IV Congresso regionale dei Giovani Democratici della Campania. L’evento si concentra su temi come lo sviluppo del Sud, i diritti dei giovani e il futuro della regione. Durante la giornata sono stati programmati interventi e discussioni con l’obiettivo di affrontare questioni legate alle opportunità e alle sfide che interessano i giovani in questa area.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. Una giornata di confronto, idee e partecipazione democratica che vedrà domani l’elezione del nuovo Segretario Regionale. I lavori sono stati aperti alle ore 15:00 con i saluti istituzionali, seguiti da tre panel tematici che hanno animato il pomeriggio: la Questione Meridionale (ore 15:50), il Transfemminismo (ore 17:10) e le Politiche Pubbliche e Politiche Giovanili (ore 17:30). Dalla sera, a partire dalle 18:05, si è svolta l’Assemblea dei Giovani Democratici con gli interventi dei delegati e la partecipazione dei Giovani della sinistra campana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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