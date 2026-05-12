Il giornale del Comune ha festeggiato i 40 anni di pubblicazioni, con il primo numero uscito nel febbraio 1986 e il cosiddetto “numero zero” nel dicembre 1985. Nel corso di questi decenni, il giornale ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere la partecipazione dei cittadini, diventando uno strumento di informazione locale. La testata ha mantenuto questa linea nel tempo, aggiornando il proprio formato e contenuti.

Il “numero zero“ è del dicembre 1985, il numero uno invece del febbraio 1986: “Comune aperto“, il giornale del Comune ha compiuto 40 anni. Per celebrare la ricorrenza, l’attuale amministrazione ha digitalizzato tutti i 170 numeri del periodico, dallo “zero“ fino a quello più recente, e li ha caricati sul sito Internet del Comune, dove sono consultabili da parte degli interessati. "Un laboratorio di partecipazione, consapevolezza e voglia di riscoprire la storia cittadina", dicono gli amministratori di Paullo, "perché fare questo giornale non è solo un atto di comunicazione, ma un atto di responsabilità verso i cittadini". Alla storia del giornale è stata anche dedicata una mostra nell’ambito della fiera cittadina "Cià che girum", che si è svolta il 9 e 10 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I giornale del Comune compie 40 anni: "Ha promosso la partecipazione"

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