Quaranta anni fa usciva nei cinema il film che avrebbe rivoluzionato il modo di vedere l’Australia nel mondo. La pellicola racconta le avventure di un cacciatore di coccodrilli proveniente dall’entroterra che si confronta con la vita moderna e le città. Con un successo che ha attraversato decenni, il film ha influenzato l’immagine del continente e ha dato impulso al turismo locale. Ancora oggi viene ricordato come un classico della commedia australiana.

Quarant’anni dopo la sua uscita, Crocodile Dundee continua a essere citato come una commedia iconica, un cult popolare, un prodotto perfettamente riuscito del suo tempo, eppure questa lettura, per quanto corretta, resta superficiale se non si coglie fino in fondo ciò che quel film ha realmente rappresentato, ovvero un punto di svolta nella relazione tra industria culturale, immaginario collettivo e costruzione del desiderio globale. Perché Crocodile Dundee non è stato soltanto un successo straordinario — secondo incasso negli Stati Uniti nel 1986 dietro Top Gun, ancora oggi il film australiano con il maggiore incasso internazionale — ma è.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crocodile Dundee compie 40 anni: il film che ha cambiato per sempre il turismo in Australia

CROCODILE DUNDEE II - Clip New York Fischen

Notizie correlate

L’album “Ramones” compie cinquant’anni: il disco che ha cambiato per sempre la storia della musicaIl 23 aprile 1976 usciva “Ramones”, il primo album dell’omonima band che ha cambiato per sempre la loro storia e, soprattutto, quella della musica a...

Leggi anche: Discovery dei Daft Punk compie 25 anni: il disco che ha cambiato tutto

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mr. Crocodile Dundee compie 40 anni: l'idea per il personaggio, Michael Hutchence degli INXS fu tra i finanziatori, 7 segreti; Mr. Crocodile Dundee compie 40 anni: l'idea per il personaggio, Michael Hutchence degli INXS fu tra i finanziatori, 7 segreti; Mr. Crocodile Dundee compie 40 anni: l'idea per il personaggio, Michael Hutchence degli INXS fu tra i finanziatori, 7 segreti; Mr. Crocodile Dundee compie 40 anni: l'idea per il personaggio, Michael Hutchence degli INXS fu tra i finanziatori, 7 segreti.

Crocodile Dundee compie 40 anni: il film che ha cambiato per sempre il turismo in AustraliaA quarant’anni dall’uscita, Crocodile Dundee non è solo un cult: è il caso studio che ha trasformato il cinema in turismo globale. panorama.it

Dove è stato girato Crocodile DundeeCelebriamo l'anniversario di Crocodile Dundee scoprendo le location iconiche del film. Dal set jetting australiano e ai tour da non perdere. newscinema.it

In vendita da Jacaranda Liuteria Artigiana, ma stavolta non si tratta di chitarre o bassi, ma di... cappelli! Per cui, se suonate in un tributo Guns 'n Roses, o vi sentite Crocodile Dundee, qui ci sono due pezzi unici Made In Australia. Perché Per una buona causa! - facebook.com facebook