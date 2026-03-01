40 anni dopo la legge | solo 1 comune su 3 ha il piano

A quarant’anni dall’entrata in vigore della legge sull’accessibilità, solo un comune su tre ha adottato un piano adeguato. Nonostante le disposizioni previste, la maggior parte delle amministrazioni locali non ha ancora implementato le misure necessarie. La situazione evidenzia una diffusa mancanza di interventi concreti per garantire l’accesso universale negli spazi pubblici.

Quarant’anni dopo la legge che doveva garantire l’accessibilità per tutti, l’Italia si ritrova a un passo dal fallimento. Solo un comune su tre ha adottato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, mentre in 34 capoluoghi di provincia — tra cui Napoli, Bari e Cagliari — non c’è alcun piano o le informazioni sono insufficienti. La ricerca dell’Associazione Luca Coscioni, pubblicata il 1º marzo 2026, svela un ritardo strutturale che va oltre la burocrazia: è una questione di diritti, di dignità, di possibilità concrete per milioni di persone. A Roma, solo 4 dei 15 municipi hanno risposto, nessuno dei quali ha ancora adeguato il proprio territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

