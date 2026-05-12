I consigli Nadia Battocletti per superare i propri limiti | Non forzare e focalizzati sul momento

La campionessa di mezzofondo ha condiviso alcuni suggerimenti per affrontare le sfide personali, invitando a non forzare troppo e a concentrarsi sul presente. In un’intervista, ha risposto a dieci domande, parlando della sua carriera e dei momenti di difficoltà, illustrando il suo modo di affrontare le gare e le situazioni complicate. La sua testimonianza rappresenta un esempio di tenacia e orgoglio nel panorama del running italiano.

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Giovane e talentuosa mezzofondista italiana, specializzata nei 5000 metri, Nadia Battocletti è semplice e composta nel modo di porsi, ma quando scende in pista ha una carica vitale talmente potente che traspare subito quanto in realtà dentro sia resistente, determinata e competitiva. Forse il merito è anche di suo papà, perché Giuliano è stato un maratoneta e mezzofondista italiano di alto livello. Dalla mamma marocchina Jawhara Saddougui arriva invece la pratica islamica del Ramadan, che Nadia rispetta anche in gara e in allenamento, altra dimostrazione della sua grande capacità di resistenza. Nata nel 2000 a Cles, al centro della Val di Non, in provincia di Trento, la recordwoman ha vinto l'oro nei 3000m femminili ai Mondiali indoor di Torun 2026, l'argento nei 10.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I consigli Nadia Battocletti per superare i propri limiti: "Non forzare e focalizzati sul momento" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nadia Battocletti è campionessa mondiale indoor dei 3000 metri Atletica, Pegaso Meeting: Nadia Battocletti brilla, risultati e replayNadia Battocletti vince i 1500 metri al Pegaso Meeting di Firenze fermando il cronometro a 4:03. Argomenti più discussi: Battocletti vince i 1500 di Firenze in 4:03.75; Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Firenze 2026: orario 1500 metri, programma, streaming; Battocletti vittoriosa senza strafare nei 1500 metri del Pegaso Meeting a Firenze; Atletica, debutto fiorentino per Nadia Battocletti e Leo Fabbri. Meeting Pegaso ?? Florencia 1500 ? Nadia Battocletti ?? 4:03.75 Carla Masip ?? 4:16.35 Matilde Prati ?? 4:17.27 Cristina Morelli ?? 4:23.56 x.com Dal 7 maggio al 10 maggio Incontro di Link reddit Nadia Battocletti piazza la prima sgasata dell’anno sui 1500 metri, vittoria al Pegaso MeetingNadia Battocletti era la donna più attesa del Pegaso Meeting, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che va in scena allo Stadio ... oasport.it