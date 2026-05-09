Atletica Pegaso Meeting | Nadia Battocletti brilla risultati e replay

Durante il Pegaso Meeting di Firenze, Nadia Battocletti ha vinto i 1500 metri con un tempo di 4:03.75. Con questa prestazione, ha stabilito il nuovo record della manifestazione. La vittoria è stata confermata anche tramite il replay della gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nadia Battocletti vince i 1500 metri al Pegaso Meeting di Firenze fermando il cronometro a 4:03.75 e stabilendo il nuovo record della manifestazione. Grande successo per l’organizzazione. Nadia Battocletti si conferma protagonista assoluta allo Stadio Ridolfi di Firenze durante il tradizionale Pegaso Meeting. La venticinquenne trentina, argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, affronta i 1500 metri, distanza dove vanta il secondo tempo italiano di sempre con 3:58.15. L’obiettivo dichiarato è scendere sotto i quattro minuti per attaccare il record nazionale di Sintayehu Vissa. Le condizioni agonistiche in pista, tuttavia, non favoriscono la ricerca del primato.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a FirenzeNadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio... Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia SuccoIl Pegaso Meeting, che andrà in scena sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze, segnerà l’inizio della grande stagione internazionale alle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO; Atletica oggi in tv, Meeting Firenze 2026: orari, programma, streaming, big italiani in gara; Pegaso Meeting Firenze: Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri al via il 9 maggio; Nadia Battocletti si testa sui 1500 al Pegaso Meeting: nel cast fiorentino anche Fabbri e Fantini. Nadia Battocletti piazza la prima sgasata dell’anno sui 1500 metri, vittoria al Pegaso MeetingNadia Battocletti era la donna più attesa del Pegaso Meeting, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che va in scena allo Stadio ... oasport.it Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEOQuesta mattina si è tenuta la presentazione della seconda edizione fiorentina del Pegaso Meeting, in programma sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi e inserita nelle celebrazioni ufficiali per la ... firenzetoday.it Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO x.com