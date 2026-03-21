Nadia Battocletti ha vinto il titolo mondiale indoor nei 3000 metri a Toru in Polonia. La atleta italiana ha concluso la gara in 8'57

AGI - Nadia Battocletti è la nuova campionessa mondiale indoor dei 3000 metri. L'azzurra a Toru? in Polonia ha vinto in 8'57"64 precedendo la statunitense Emily Mackay (8'58"12) e l'australiana Jessica Hull (8'58"18). L'oro di Battocletti è la seconda medaglia per l'Italia alla kermesse iridata nella località polacca dopo l'oro di ieri di Andy Diaz nel salto triplo. Nadia Battocletti, tornata dopo due anni alle gare al coperto, con una prestazione come sempre perfetta sia sotto l'aspetto tecnico che tattico, ha centrato il suo primo titolo mondiale della carriera. Una gara storica e il crono più lento. Dopo un avvio di gara decisamente lento, la gara è stata caratterizzata dalla caduta che ha coinvolto la campionessa in carica, etiope Freweyni Hailu. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nadia Battocletti è campionessa mondiale indoor dei 3000 metri

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