Fabio Paratici si trova al centro di discussioni legate al mercato dei dirigenti di calcio in Italia. Mentre la Fiorentina si prepara a pianificare la prossima stagione, il suo nome viene accostato a diverse squadre di Serie A. Con un passato alle spalle come dirigente di club importanti, ora il suo nome viene menzionato come possibile protagonista di un mercato di nomi tra le big del campionato.

Fabio Paratici al centro del mercato. Non quello dei giocatori, ma dei dirigenti. Perché mentre la Fiorentina si prepara a programmare la stagione, il nome del’ex Juve è finito nel valzer dei ds che potrebbe coinvolgere molte big di Serie A. Da Roma a Napoli, passando per Bergamo e Milano: l’ultima voce racconta di contatti indiretti avviati anche dal Milan. Una situazione che sta agitando il mondo viola, ma sulla quale dal club non trapela alcuna posizione. Del resto sarebbe complicato smentire l’interesse di altre società. Quello che invece filtra è che Paratici sia totalmente immerso nel progetto e stia lavorando per impostare quella che sarà la sua "fase 2".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I compiti che toccano a Paratici. Tecnico e squadra, lavoro duro. Ma adesso lo "inseguono» tutti

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