Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Condò ha commentato il recente derby tra Inter e Milan, sottolineando che, a suo avviso, la squadra nerazzurra si trova in una fase di crisi e potrebbe essere considerata “finita” dopo quella sconfitta. La partita si è conclusa con una vittoria per il Milan, e le sue parole riflettono una valutazione critica sulla situazione attuale dell’Inter.

Inter News 24 Condò duro sull’Inter nel suo editoriale al Corriere della Sera in seguito al derby perso contro il Milan. Le sue parole in merito. Nel suo editoriale del lunedì sul Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha commentato gli effetti del derby di Milano sulla corsa scudetto. La vittoria del Milan ha riaperto almeno in parte il campionato, mettendo pressione sull’ Inter, che resta comunque avanti con sette punti di vantaggio in classifica. LOTTA SCUDETTO – «Il risultato del derby ha davvero riaperto il campionato? Sì. O meglio, ha esposto l’Inter a un pericolo che non pensava di poter correre. Con 7 punti di margine continua a essere la chiara favorita, ma il derby era l’ultima chance di produrre una vittoria da ricordare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò duro sull’Inter: «Questa squadra è finita dopo quella partita. Ecco cosa serve adesso»

Articoli correlati

Lecce, Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter: «Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata. Ecco come sta Gaspar»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Leggi anche: Sacchi: "Napoli, Inter, Atalanta e Juve, ecco cosa serve questa sera"

Inter-Arsenal, l'intervista di Chivu a Sky Sport dopo la partita | Champions League

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Condò duro

Condò 'dritto' su Oaktree: Inter finita dieci mesi fa. Basta per questo scudetto, poi serve rifondare. E spenderePaolo Condò dedica il suo editoriale del lunedì sul Corriere della Sera alla lotta scudetto. Il risultato del derby ha davvero riaperto il campionato? Sì. O meglio, ha esposto l’Inter a un pericolo c ... msn.com

Condò: Scudetto, Inter ha 80-20. Assenze hanno pesato, ma c’è stato un pensiero deboleNell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ... msn.com