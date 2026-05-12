Alessandra Mastronardi potrà anche non essere parte de I Cesaroni – Il Ritorno ( e non senza polemiche ), ma la sua Eva Cudicini invece c’è, eccome: nella scorsa puntata ha addirittura fatto l’amore con Marco (Matteo Branciamore), ovviamente off screen. Gli sceneggiatori hanno trovato il modo di puntare ancora sulla coppia più amata della Garbatella, nonostante l’annunciato desiderio di andare avanti e guardare al futuro. E lo hanno fatto con un’inattesa storyline che fa rivivere il personaggio di Eva, rendendolo molto presente nonostante l’assenza fisica. Cosa ha fatto Marco a Milano. © Mediaset Infinity Già la scorsa settimana era venuto fuori che, durante il viaggio a Milano fatto con la figlia Marta (Valentina Bivona) per convincere Eva a farla restare a Roma, Marco aveva “ fatto una cazzata ”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno: Marco è stato con Eva!

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I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

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Stasera, in prime-time su #Canale5, va in onda il quinto appuntamento con #iCesaroni - Il Ritorno, diretto e interpretato da #ClaudioAmendola. Nuove dinamiche, intrecci e colpi di scena in arrivo. @icesaronitv quimediaset.it/comunicati/i-c… x.com

Il ritorno dei Cesaroni conquista il pubblico: 3.486.000 spettatori e il 22.6% di share reddit

Anticipazioni Cesaroni 7 Il ritorno prossima puntata 18 maggio 2026| Mimmo e Ines allo scoperto!Anticipazioni I Cesaroni 7 Il ritorno per la prossima puntata in onda il 18 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. ilsussidiario.net