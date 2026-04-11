Il conto alla rovescia è finito. Dopo anni di attesa, I Cesaroni – Il Ritorno sta per debuttare su Canale 5 con la prima puntata in onda il 13 aprile 2026, riportando la Garbatella al centro della scena televisiva italiana. Claudio Amendola, visibilmente emozionato, ha promesso ai fan “la stessa pasta dei Cesaroni”, pur riconoscendo che Roma è cambiata e che la tecnologia ha trasformato tutto. Eppure, dentro casa, si parla ancora come una volta, con quella spontaneità che ha reso la serie un cult. Ma cosa vedremo davvero nella prima puntata? Quali personaggi torneranno a sconvolgere gli equilibri della Garbatella? E come verrà raccontata la... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni prima puntata 13 aprile 2026: arriva Marta, figlia di Marco e Eva

I Cesaroni, il ritorno: cosa aspettarsi dalla prima puntata del 13 aprileDopo anni di attesa e voci che si rincorrevano tra nostalgia e speranza, I Cesaroni tornano finalmente sul piccolo schermo nella prima serata di...

I Cesaroni pronti al ritorno: appuntamento il 13 aprileDopo un’attesa che sembrava non finire mai, il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà.

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I Cesaroni – Il ritorno, Claudio Amendola: «I tempi cambiano, resta l’anima di questa famiglia sgangherata»Al di là delle polemiche, dei dubbi e dell’avvicendarsi delle nuove generazioni lungo 12 anni di sospensione, I Cesaroni resta ancora oggi una delle serie ... ciakmagazine.it

I Cesaroni - Il ritorno, Claudio Amendola: «Sono rientrato nei panni di Giulio, per me sono famiglia»Lunedì 13 aprile 2026 su Canale 5 torna la nuova stagione de I Cesaroni - Il ritorno. A parlarne è Claudio ... msn.com

Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo #icesaroni #garbatella #roma di @maritrue14 - facebook.com facebook

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria" x.com