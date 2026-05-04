E, alla fine, si sono ristretti anche loro. Mediaset segue l’esperimento della Rai con Roberta Valente. E manda in onda un solo episodio della sua serie di punta di questa primavera, I Cesaroni – Il ritorno. Stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 (e in contemporanea in diretta sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove ci sono le puntate già trasmesse), va in onda il settimo episodio della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola, con Ricky Memphis e un cast di volti vecchi e nuovi. La decisione di affrontare il problema, sollevato nelle ultime settimane, dell’orario di messa in onda delle fiction, ha prodotto una scelta che sta facendo discutere i fan delle serie tv.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I Cesaroni - Il ritorno: Giulio tenta di riconciliarsi con Carlo, Marco va a Milano per Eva. Le anticipazioni della quarta puntata (dimezzata) stasera in tv

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I Cesaroni 7 tornano stasera su Canale 5. Li seguirete Cambia l’orario della messa in onda che inizierà alle ore 22 circa, ma chiuderà in anticipo alle ore 23. Vedremo un solo episodio della fiction. Sceglierete di vederlo in diretta, oppure sulla piattaforma - facebook.com facebook