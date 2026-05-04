I Cesaroni - Il ritorno | Giulio tenta di riconciliarsi con Carlo Marco va a Milano per Eva Le anticipazioni della quarta puntata dimezzata stasera in tv

Da amica.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E, alla fine, si sono ristretti anche loro. Mediaset segue l’esperimento della Rai con Roberta Valente. E manda in onda un solo episodio della sua serie di punta di questa primavera, I Cesaroni – Il ritorno. Stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 (e in contemporanea in diretta sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove ci sono le puntate già trasmesse), va in onda il settimo episodio della serie diretta e interpretata da   Claudio Amendola, con Ricky Memphis e un cast di volti vecchi e nuovi. La decisione di affrontare il problema, sollevato nelle ultime settimane, dell’orario di messa in onda delle fiction, ha prodotto una scelta che sta facendo discutere i fan delle serie tv.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - I Cesaroni - Il ritorno: Giulio tenta di riconciliarsi con Carlo, Marco va a Milano per Eva. Le anticipazioni della quarta puntata (dimezzata) stasera in tv

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