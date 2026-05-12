I Beatles tornano a Londra nell’ultima location in cui hanno suonato | ma stavolta sotto forma di museo

A Londra sta per aprire un nuovo museo dedicato ai Beatles, situato nell’ultima location in cui la band ha eseguito un concerto. La città mantiene vivo l’interesse per la musica rock, che si manifesta anche attraverso questa iniziativa. La struttura sarà accessibile ai visitatori che desiderano immergersi nella storia del gruppo musicale più famoso. La data di apertura e i dettagli sono stati annunciati recentemente.

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L’interesse per la musica rock, in Gran Bretagna, non è mai passato di moda. Lo dimostra il fatto che a Londra, molto presto, tutti gli appassionati potranno godere di una grande novità. Al numero 3 di Savile row, infatti, sta per nascere il nuovo “luogo di culto” per milioni di fan dei Beatles. Si tratta di un edificio che ha ospitato la sede della Apple corps, l’etichetta discografica del gruppo. Quel posto è stato anche il teatro dell’ultimo concerto pubblico della band nel gennaio del 1969 e a partire dall’anno prossimo sarà trasformato in un museo aperto al pubblico. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Apple corps, che ha garantito...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I Beatles tornano a Londra nell’ultima location in cui hanno suonato: ma stavolta sotto forma di museo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, Lukaku stavolta torna per restare. Ma l'ultima parola spetta a ConteNapoli, 4 maggio 2026 - Partire per tornare non è certo andar via, cantava Riccardo Cocciante nel 1997: chissà cosa canterà invece Romelu Lukaku al... Leggi anche: Museo de’ Medici: il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro Cavallini Argomenti più discussi: I Beatles tornano a Savile Row; I Beatles aprono le porte di Savile Row: si potrà salire sulla terrazza più famosa del mondo; Beatles, a Londra apre la casa-museo immersiva di Savile Row; Beatles, nuova esperienza immersiva nel loro storico palazzo a Londra. Uno dei luoghi più iconici della storia dei Beatles sta per aprire le sue porte al pubblico per la prima volta. Nel 2027 nascerà infatti The Beatles at 3 Savile Row, una straordinaria esperienza immersiva dedicata alla band, ospitata proprio nello storico edifici x.com Avreste preferito ascoltare versioni 'Beatles' delle canzoni scartate di George? O sono tutte perfette per voi? reddit I Beatles aprono una nuova esperienza immersiva sul tetto del loro ultimo concertoI Beatles tornano in uno dei loro luoghi simbolo con una nuova esperienza per i fan su sette piani, allestita nella loro ex sede di Savile Row, nel centro di Londra. View on euronews ... msn.com