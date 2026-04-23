Museo de’ Medici | il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro Cavallini

Il Museo de’ Medici presenta una mostra dedicata all’Ultima Cena di Sauro Cavallini, esplorando il tema del rapporto tra arte e spiritualità. L’evento si svolge a Firenze e si inaugura il 23 aprile 2026, proponendo un’interpretazione dell’opera attraverso un dialogo tra elementi artistici e spirituali. La mostra invita i visitatori a riflettere sul significato di un convivio universale, simbolo di pace e unità tra i popoli.

Firenze, 23 aprile 2026 - Aprirsi all'umanità. Per immaginare il destino collettivo, un convito ideale dove il Dio dell'Amore riunisce i popoli nell'unico orizzonte possibile: la pace. "L'Ultima Cena" dello scultore Sauro Cavallini non è racconto, ma moto dell'animo, naturale e autentico, esplosivo e monumentale come il talento del suo autore; un'immagine simbolica e contemporanea che indaga l'essenza profonda del nostro essere attraverso la sintesi del modellato e il trattamento della materia, la forza plastica e l' intensità espressiva. L'opera in bronzo presentata stamani al Museo de' Medici - custode del celebre affresco di Ridolfo del...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo de’ Medici: il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro Cavallini Notizie correlate Al Museo de' Medici la mostra "L'ultima cena, da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini"Nel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio... L'ultima cena da Leonardo a Ghirlandaio a CavalliniNel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: alla scoperta dei medici: un tour esclusivo tra storia e nuovi spazi del museo de' medici a firenze; Al Museo de Medici di Firenze L’Ultima Cena, da Leonardo a Ghirlandaio al Cavallini; Musei in Musica: atmosfere anni Venti; Vasari a Roma tra Medici e papi, la mostra ai Musei Capitolini. Museo de’ Medici: il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro CavalliniIl refettorio dell'ex monastero di Santa Maria degli Angeli, custode dell'affresco di Ridolfo del Ghirlandaio, ospita fino al 15 maggio l'opera in bronzo dell'artista spezzino, affiancata dal disegno ... lanazione.it Riallestito il Museo de' Medici. Esposti quindici ritratti medicei ineditiRiallestito il Museo de’ Medici, primo e unico museo interamente dedicato alla celebre famiglia fiorentina. Esposti quindici ritratti medicei inediti realizzati da grandi artisti. Riallestito il Museo ... finestresullarte.info lunedì 4 maggio inizia il corso di Birdwatching organizzato dal Museo di Storia Naturale. Il primo appuntamento sara sugli uccelli degli ambienti urbani e il relatore Riccardo Groppali. L'appuntemento è gratuito e un'occasione per vivere la natura in città con m - facebook.com facebook Il #21aprile è il giorno in cui Roma celebra la propria nascita, una storia millenaria che continua ancora oggi a parlare al mondo attraverso la forza della sua identità. Roma è stata la culla della civiltà occidentale, è un museo a cielo aperto, è cultura e memoria x.com