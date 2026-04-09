Festival di Cannes 2026 date e film in gara | Italia fuori

Il Festival di Cannes 2026 si terrà dal 12 al 23 maggio e ha annunciato i titoli che parteciperanno alla selezione ufficiale. Per la prima volta in diversi anni, l’Italia non figura tra i film in gara, lasciando il paese fuori dalla manifestazione. La 79ª edizione del festival si svolgerà nella città francese, attirando registi e addetti ai lavori da tutto il mondo. La scelta dei film in programma è stata comunicata nelle scorse settimane.

Fuori dai Mondiali e pure dalla Croisette: l'Italia resta (di nuovo) a casa. Il Festival di Cannes ha svelato il cartellone ufficiale della sua 79esima edizione (in programma dal 12 al 23 maggio 2026) e, per la prima volta dopo anni, il nostro Paese è rimasto lontano dai giochi che contano. Niente film in concorso, nessuna corsa alla Palma, nessuna delegazione pronta a sfilare sul red carpet francese con l’orgoglio di chi spera di riportare a casa il premio più ambito. Un’assenza che pesa, soprattutto in un momento in cui il nostro cinema sembrava aver ritrovato una certa centralità internazionale.... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festival di Cannes 2026, date e film in gara: Italia fuori Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuoriIl presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma... Il festival di Cannes mette fuori gioco l’Italia: cosa sta succedendoIl programma dei candidati alla nuova edizione del Festival di Cannes, annunciato da Thierry Frémaux, ha un particolare che tanto piccolo non è. Eref Rüya Ekibi Cannes 2025 Film Festivaline Katld | #erefrüya #shorts #kefet Temi più discussi: Cannes 2026: i possibili film in concorso; Cannes 2026, si profila un’edizione senza Hollywood: Almodóvar e Refn tra i nomi più attesi; Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorso; Cannes 2026 apre con La Vénus Électrique di Salvadori. Festival di Cannes 2026, quali sono i film in concorso: tutto ciò che c'è da sapereCon gli Oscar 2026 ormai giunti al capolinea e l'annuncio delle nomination ufficiale dei David di Donatello 2026, si riparte con una nuova importantissima annata di rassegne ... ilmattino.it Festival di Cannes 2026: svelata la lineup ufficiale del Festival, tutti i film in concorsoScopri la lineup di Cannes 2026: Farhadi, Almodóvar e Kore-eda guidano un’edizione dominata dal cinema d’autore. cinefilos.it Festival di Cannes 2026: date, ospiti più attesi e film. Nessun italiano in concorso - facebook.com facebook Dalla selezione dei film in gara ai membri della giuria, gli ospiti e le data da segnare sul calendario: ecco la nostra guida completa al Festival di Cannes 2026 x.com