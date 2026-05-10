Al Festival di Cannes 2026, tra i film più attesi ci sono nuove opere di registi già premiati in passato. La possibilità di conquistare la Palma d’oro riguarda alcuni titoli presentati in anteprima o in concorso, con molte aspettative sui riconoscimenti che saranno assegnati durante la manifestazione. La selezione ufficiale comprende film provenienti da diversi paesi, tutti in corsa per ottenere il massimo riconoscimento del festival.

In vista del festival, teniamo d’occhio 15 tra i film più promettenti dell’anno, tra nuove opere di vincitori della Palma d’oro e progetti interpretati da alcune delle star internazionali preferite, come Renate Reinsve e Sandra Hüller. C’è stata qualche preoccupazione per il fatto che il programma del 2026 non includa un grande film hollywoodiano pieno di star, ma siamo pronti a scommettere che sulla Croisette verranno svelate parecchie gemme nascoste. All of a Sudden Dopo essersi imposto all'attenzione internazionale con Drive My Car – il film del 2021 che ha ottenuto quattro nomination agli Oscar e ha vinto il premio come miglior film internazionale – il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi farà il suo debutto in lingua francese con il dramma interculturale All of a Sudden.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cannes, i film più attesi del Festival 2026

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Cannes Film Festival 2026: The Most Anticipated Films

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