I 100 anni indimenticabili del Napoli alla Canottieri si presenta il libro di Gianfranco Coppola

Martedì 19 maggio alle 17.30, la Canottieri Napoli ospiterà la presentazione del libro scritto da Gianfranco Coppola, dedicato ai 100 anni della squadra di calcio locale. L’evento si svolgerà presso la sede dell’associazione sportiva, coinvolgendo appassionati e sostenitori. La presentazione sarà l’occasione per approfondire la storia del club e i momenti più significativi di questo secolo di attività.

Martedì 19 maggiom alle 17.30, la Canottieri Napoli ospita la presentazione del libro di Gianfranco Coppola “Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali”: con questa idea innovativa il giornalista Rai porta in libreria un volume dedicato agli appassionati di calcio e ai tifosi del Napoli, in occasione del centenario del club del prossimo agosto. “Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali”. Sempre dal 19 maggio,, il volume sarà disponibile per l’acquisto nelle librerie della Campania e sul web, nei bookstore più conosciuti....🔗 Leggi su Ildenaro.it

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