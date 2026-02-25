Al Circolo Canottieri Napoli la presentazione del libro 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania

Giovedì 26 febbraio, al Circolo Canottieri Napoli, sarà presentato il volume, scritto da Rino Manzo, “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle ore 17.30, al Circolo Canottieri Napoli, dove insieme con gli autori, con il padrone di casa, il presidente Giancarlo Bracale, e con l’editore di LeVarie Marco Lobasso, saranno presenti campioni e atleti del passato e del presente dell’atletica leggera della Campania: Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Giovanni Ruggiero, Massimo Santamaria. Testimonial della presentazione sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, con Maurizio Marino, ex atleta e dirigente sportivo, che coordinerà l’incontro. 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania è il primo libro dedicato completamente ai racconti, ai protagonisti e alle statistiche dell’atletica leggera nella nostra regione, da fine Ottocento al 2025. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il libro di Rino Manzo, "100+ anni di storia e statistiche dell'atletica in Campania", nasce dall'esigenza di raccontare un patrimonio sportivo dimenticato.

Rino ha pubblicato un libro che racconta oltre cento anni di atletica in Campania, per celebrare la passione e le vittorie della regione.

