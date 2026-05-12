Huawei’s Bangkok Launch Ignites All-Scenario Intelligence Opening a New Chapter of Smart Life
Il 7 maggio 2026 si è tenuta a Bangkok la presentazione di una nuova linea di dispositivi intelligenti. L’evento ha coinvolto rappresentanti di un’azienda tecnologica internazionale, che ha annunciato il lancio di prodotti pensati per molteplici ambiti della vita quotidiana. Durante la conferenza, sono stati illustrati dettagli sui dispositivi e le loro funzionalità, con particolare attenzione all’integrazione di sistemi intelligenti in diversi scenari.
BANGKOK, THAILAND – Media OutReach Newswire – 7 May 2026 – On May 7, 2026, Huawei held the “Now Is Your Spark” global product launch in Bangkok, Thailand, where they officially unveiled the HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, and other innovative products. With all-scenario technology, these devices serve as a genuine extension for global users to explore the world and express themselves. Huawei globally debuted the HUAWEI MatePad Pro Max at this launch. Combining refined design, a premium display, PC-level productivity, and a full suite of creative tools, the HUAWEI MatePad Pro Max provides flagship tablet performance in a remarkably thin and light form factor.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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