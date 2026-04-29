Il 7 maggio 2026 si terrà a Bangkok un evento di lancio promosso da Huawei, che presenterà un nuovo prodotto innovativo. Durante l’evento sarà al centro dell’attenzione un tablet considerato il più importante tra quelli annunciati. Huawei ha diffuso ufficialmente la notizia, annunciando l’appuntamento nella capitale thailandese. La presentazione sarà accompagnata anche da un prodotto promosso come rivoluzionario nel settore tecnologico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BANGKOK, 29 aprile 2026 PRNewswire — Huawei ha comunicato in via ufficiale l’evento del lancio innovativo “Now Is Your Spark”, che si svolgerà a Bangkok, in Thailandia, il 7 maggio 2026. Questo evento di lancio rivelerà una gamma completa di tablet, dispositivi indossabili e smartphone di punta. Con il potenziamento della vita quotidiana grazie alla tecnologia ed esplorando le frontiere del futuro tramite l’innovazione, Huawei punta a ispirare ogni utente grazie a esperienze intelligenti in ogni scenario. Tra i momenti salienti di questo evento di lancio, il tablet più importante di HUAWEI MatePad Pro Max farà il suo debutto a livello globale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il tablet più importante sarà al centro del lancio di un prodotto innovativo Huawei a Bangkok

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