Il nuovo Huawei Watch Fit 5 Pro si inserisce nel mercato come uno smartwatch accessibile, offrendo molte delle caratteristiche tipiche di modelli più costosi. La serie Huawei Watch Fit 5, e in particolare la versione Pro, si distingue per le funzioni di monitoraggio della salute e dell’attività fisica, oltre a uno schermo di dimensioni generose. Il dispositivo si presenta come una scelta competitiva nel settore degli orologi intelligenti, con un prezzo contenuto rispetto a molti concorrenti.

La serie Huawei Watch Fit 5 e in particolare la versione Pro rappresenta uno dei dispositivi più convincenti nel panorama orologi smart. Non grazie a un singolo colpo di scena, ma a una filosofia di sviluppo che mette insieme specifiche hardware di fascia alta, funzioni di monitoraggio della salute certificate, un ecosistema di app in espansione e un’attenzione al design sempre più ricercato. Design: materiali da fascia alta, profilo da orologio quotidiano. Huawei Watch Fit 5 Pro è piuttosto sottile: 9,5 mm di profilo per soli 30,4 grammi. Il corpo è in lega di alluminio, la cornice in titanio, il vetro in zaffiro 2.5D, materiali che a questo prezzo si trovano raramente combinati insieme.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Huawei Watch Fit 5 Pro: lo smartwatch accessibile con ben pochi compromessi

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HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: smartwatch fashion con pagamenti contactless (ANTEPRIMA)

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