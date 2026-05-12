Huawei Watch Fit 5 | nuovi e completi smartwatch dall’elevata autonomia
Huawei ha annunciato i nuovi modelli di smartwatch Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, caratterizzati da funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e degli allenamenti. Entrambi i dispositivi offrono un’autonomia che può arrivare fino a 10 giorni e sono dotati di pagamenti contactless integrati. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sulle capacità di questi orologi intelligenti.
Huawei ha presentato i nuovi smartwatch Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro: avanzati smartwatch per il monitoraggio di salute ed allenamenti, con autonomia fino a 10 giorni e pagamenti contactless integrati.Di seguito caratteristiche, novità e prezzi.DesignHuawei Watch Fit 5 è disponibile in cinque.🔗 Leggi su Today.it
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Errore di connessione con Huawei Watch Fit 2 reddit
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