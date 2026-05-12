A Roma, la diagnosi precoce rappresenta un elemento chiave nella prevenzione del papillomavirus umano (HPV). ArtemisiaLab, centro specializzato in questo ambito, si dedica a offrire servizi di screening per individuare tempestivamente l’infezione e ridurre così il rischio di sviluppare patologie correlate. L’importanza di queste procedure è riconosciuta come uno degli strumenti principali per limitare le complicanze legate al virus.

A Roma, la prevenzione dell'HPV continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di patologie anche molto gravi legate al virus del papilloma umano. L'HPV è infatti la malattia sessualmente trasmessa più diffusa al mondo e, nonostante nella maggior parte dei casi l'infezione regredisca spontaneamente senza sintomi evidenti, in una quota di pazienti il virus può persistere nell'organismo e provocare conseguenze che vanno dai comuni condilomi fino alle displasie ad alto grado e ai carcinomi squamosi. La diagnosi tardiva resta uno dei principali fattori di rischio. Disinformazione, scarsa adesione ai programmi di...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - HPV, la prevenzione passa dalla diagnosi precoce: ArtemisiaLab centro d'eccellenza

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