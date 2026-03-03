Ulss 9 prevenzione e diagnosi precoce contro i problemi all' udito

Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il tema

Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito. Il tema scelto quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è "Dalle comunità alle scuole: la cura dell'udito per tutti i bambini", un modo per sensibilizzare la popolazione e i professionisti della Salute, affinché nessun bambino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Alzheimer, 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzione(Adnkronos) – Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all'Alzheimer.

L’udito dei bambini. Facciamo attenzioneL'udito dei bambini. Facciamo attenzione. L'Ulss9 presta molta attenzione e si è organizzata fin dal 2000 per la diagnosi dei deficit auditivi ... giornaleadige.it

Festa della Donna, vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus grazie all'Ulss 9 ScaligeraIl 4 e 5 marzo l’Ulss 9 offre il vaccino anti-Papillomavirus a giovani donne e uomini, in occasione della Giornata internazionale dell’Hpv ... veronasera.it

L’ULSS 7 Pedemontana accoglie il dr. Giovanni Carretta in qualità di nuovo Direttore Generale, medico con una solida esperienza gestionale maturata nel sistema sanitario veneto, ricoprendo in precedenza la carica di Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS - facebook.com facebook