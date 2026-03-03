Ulss 9 prevenzione e diagnosi precoce contro i problemi all' udito

Da veronasera.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il tema

Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito. Il tema scelto quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è "Dalle comunità alle scuole: la cura dell'udito per tutti i bambini", un modo per sensibilizzare la popolazione e i professionisti della Salute, affinché nessun bambino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Alzheimer, 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzione(Adnkronos) – Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all'Alzheimer.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ulss 9 prevenzione e diagnosi precoce...

Temi più discussi: Festa della Donna, vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus grazie all'Ulss 9 Scaligera; Festa della Donna e prevenzione: open day vaccinale Ulss 9; L’ULSS 9 promuove due giorni di vaccinazioni gratuite contro il Papilloma Virus; La dr.ssa Maria Domenica Pedone prende il timone del Servizio prevenzione malattie croniche di Treviso.

ulss 9 prevenzione eL’udito dei bambini. Facciamo attenzioneL'udito dei bambini. Facciamo attenzione. L'Ulss9 presta molta attenzione e si è organizzata fin dal 2000 per la diagnosi dei deficit auditivi ... giornaleadige.it

Festa della Donna, vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus grazie all'Ulss 9 ScaligeraIl 4 e 5 marzo l’Ulss 9 offre il vaccino anti-Papillomavirus a giovani donne e uomini, in occasione della Giornata internazionale dell’Hpv ... veronasera.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.