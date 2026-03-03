Criscitiello | Il Milan è pieno di caos Furlani e Moncada vanno da una parte Allegri e Tare da un’altra

Nel suo editoriale per 'Sportitalia', Michele Criscitiello ha evidenziato come ci siano tensioni all’interno del Milan, con Furlani e Moncada orientati in una direzione e Allegri e Tare in un’altra. Ha descritto la situazione come un vero e proprio caos, sottolineando le divergenze tra i protagonisti del club. La discussione si concentra sulle varie posizioni che si sono create tra i membri della società.

Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan. Secondo il direttore di Sportitalia ci sarebbero diverse correnti di pensiero all'interno del club: le due fazioni principali sarebbero quella di Frulani e Moncada, contrapposta a quella di Tare e Allegri. Ecco, di seguito, un estratto del suo editoriale. "Milan acerbo, Napoli infortunato, Juventus incapace di incidere con una società allo sbando. L’Europa, però, è un’altra cosa e se prendi gli schiaffi quelli fanno male. Possiamo dirlo, seppur a bassa voce, che questo scudetto alla fine lo vincerà l’Inter ma lo avranno buttato soprattutto Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

