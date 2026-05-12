Hortus il giardino storico marchigiano dove si fa agricoltura e cultura
Hortus è un giardino storico situato nella regione delle Marche, più precisamente a Grottammare, una cittadina sulla costa del Piceno nota come Perla dell’Adriatico. Questo spazio combina attività agricole con iniziative culturali, mantenendo vive tradizioni legate alla terra e alla storia locale. La località si distingue per la sua posizione geografica e per il patrimonio che rappresenta nel panorama regionale.
Grottammare si trova sulla costa del Piceno, nel sud delle Marche, ed è una cittadina nota anche con l’appellativo di Perla dell’Adriatico. Un piccolo comune che affaccia sul mare, nella famosa Riviera delle Palme, chiamata così per i chilometri di lungomare caratterizzati dalla presenza di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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