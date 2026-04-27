La cultura si fa spazio pubblico | a Frasso Telesino inaugura la Panchina della Cultura 2026

A Frasso Telesino è stata inaugurata la “Panchina della Cultura 2026”, un progetto che trasforma il centro del paese in uno spazio pubblico dedicato alla cultura e alla memoria. L’evento ha coinvolto le autorità locali e la comunità, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La panchina si trova in una piazza principale, diventando un punto di riferimento per eventi e incontri futuri.

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