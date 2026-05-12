Nel Golfo di Hormuz, alcune navi navigano senza trasmettere il transponder, rendendole invisibili alle mappe satellitari e alle immagini ottiche. Queste imbarcazioni continuano a muoversi in modo discreto, cercando di evitare il blocco imposto dall'Iran. Le immagini radar mostrano chiaramente il loro passaggio, anche se non sono rilevate dai sistemi di sorveglianza tradizionali. La loro presenza rappresenta un elemento di tensione nell'area.

Non si vedono sulle mappe satellitari, non appaiono agli "occhi" delle rilevazioni ottiche. Ma si muovono, in silenzio nel tentativo di eludere il blocco iraniano. Eccole le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz con il transponder spento, cercando di sfuggire dall'imbuto del Golfo Persico. Le immagini radar d'altronde non mentono. È accaduto nei giorni scorsi, si è ripetuto ieri (11 maggio) ed è proseguito oggi martedì 12 maggio il transito ombra di petroliere e cargo in fuga. Le immagini radar a Hormuz Sono dei puntini bianchi che si confondono con gli scogli che affiorano nello Stretto. Ma la forma e la scia che si lasciano dietro, come mostrano le immagini di Copernicus, permettono di identificarle come imbarcazioni, almeno dall'alto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, ecco le navi che passano con il transponder spento (evitando il blocco iraniano): le immagini radar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Le navi zombie che a Hormuz beffano il blocco Usa. “Con lo spoofing monitorarle è diventato un incubo”Teheran, 15 aprile 2026 – La guerra nello Stretto di Hormuz continua, non solo su un terreno concreto ma anche su uno fatto di segnali digitali...

Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.

Argomenti più discussi: Project Freedom, la scorta di Trump alle navi non ha funzionato: ecco perché; Da Hormuz a Bab el-Mandeb, come sono cambiati gli attacchi alle navi?; Project Freedom, l'operazione Usa per liberare lo stretto di Hormuz; Il piano di Trump per guidare le navi cargo oltre lo stretto di Hormuz.

Questo video non mostra delle navi bloccate nello stretto di Hormuz, ecco perché x.com

L'Iran sta istituendo un'agenzia per tassare le navi che transitano per Hormuz, proprio mentre negozia un accordo di pace. reddit

Stretto di Hormuz, ferme merci per 23,7 miliardi di dollari. Rischi per agroalimentareLeggi su Sky TG24 l'articolo Stretto di Hormuz, ferme merci per 23,7 miliardi di dollari. Rischi per agroalimentare ... tg24.sky.it