Le autorità di Teheran hanno segnalato che alcune navi non autorizzate stanno attraversando lo Stretto di Hormuz, ignorando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Queste imbarcazioni utilizzano tecniche di spoofing per mascherare la propria identità e localizzazione, rendendo difficile monitorarle con strumenti tradizionali. La presenza di queste navi “zombie” si inserisce in un clima di tensione crescente legato al blocco navale e alle manovre digitali di deviazione.

Teheran, 15 aprile 2026 – La guerra nello Stretto di Hormuz continua, non solo su un terreno concreto ma anche su uno fatto di segnali digitali contraffatti e manovre elusive, mentre il blocco navale imposto dagli Stati Uniti entra nella sua fase più calda. Secondo quanto riportato dal New York Times, le navi collegate all'Iran stanno ricorrendo massicciamente allo spoofing – la falsificazione dell'identità cyber – e ad altre tattiche di tracciamento ingannevoli per eludere la sorveglianza del Comando centrale statunitense (Centcom). https:www.quotidiano.netesterinotizie-guerra-iran-diretta-15-aprile-2026-kwlls977 Questa strategia di ‘oscuramento’ prevede che le imbarcazioni spengano i propri transponder o trasmettano dati di identificazione falsi per evitare di essere individuate dai radar della coalizione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le navi zombie che a Hormuz beffano il blocco Usa. “Con lo spoofing monitorarle è diventato un incubo”

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