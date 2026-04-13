Guerra in Iran | in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz ecco come funziona Trump | Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate

Dalle 16 ora italiana è attivo il blocco navale delle forze statunitensi davanti allo Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di controllare il passaggio delle navi. L’Autorità britannica per le operazioni commerciali marittime ha diffuso un aggiornamento riguardo alle restrizioni introdotte, che riguardano l’accesso ai porti e alle acque lungo la costa iraniana. Il governo americano ha dichiarato che eventuali navi iraniane che tentino di violare il blocco saranno eliminate.

E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. L’Autorità britannica per le operazioni commerciali marittime (UKMTO) ha lanciato un allarme sulle nuove restrizioni all’accesso marittimo che interesseranno i porti e le acque costiere iraniane. Le restrizioni riguardano tutte le navi da e per porti iraniani. Alle navi neutrali attualmente presenti nei porti iraniani è stato concesso un periodo di grazia limitato per ripartire. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate" Se una qualsiasi delle "navi veloci" dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso metodo di eliminazione che impieghiamo contro gli spacciatori sulle imbarcazioni in mare: rapido e brutale».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate" Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funzionaE’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funzionaDonald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma... Iran, Crosetto: Paura che Trump usi l'atomica Nessuno deve usarla