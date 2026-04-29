Honda Vision 110 2026 nuovi colori per lo scooter urbano

Il modello Honda Vision 110 del 2026 riceve un aggiornamento estetico che introduce nuove varianti cromatiche, mantenendo invariata la struttura generale dello scooter. L'intervento si concentra esclusivamente sull’aspetto visivo, lasciando inalterate le caratteristiche tecniche e funzionali del veicolo. La modifica riguarda specificamente la palette di colori disponibili, senza alterare le componenti meccaniche o il design complessivo.

(Adnkronos) – Il Honda Vision 110 si aggiorna per il 2026 senza cambiare la propria natura, ma intervenendo su un aspetto sempre più rilevante nel mercato urbano: lo stile. Lo scooter compatto della Casa giapponese introduce una nuova gamma cromatica, pensata per mantenere alta l’attenzione su un modello che, dal suo debutto nel 2011, ha costruito il proprio successo su concretezza e affidabilità. Nel corso degli anni, il Vision 110 ha saputo ritagliarsi uno spazio preciso tra gli scooter entry level, distinguendosi per un equilibrio riuscito tra qualità costruttiva e costi contenuti. I numeri confermano questa solidità: oltre 110.000 unità vendute in Europa, con mercati chiave come Italia, Spagna e Regno Unito.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

HONDA VISION 110 2026 - Xám - Slow Lookaround

Notizie correlate

Novità Honda 2026, i nuovi modelli in arrivoIl 2026 si prospetta un anno cruciale per Honda, segnato dal ritorno di un’icona e dal rinnovamento di un modello di punta.

Leggi anche: Honda 2026: vestiti nuovi per Monkey, Dax e Super Cub

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Honda Vision 110, il 2026 si tinge di nuovi colori; Honda Vision 110 2026: Euro5+ ci sono la USB-C e nuove colorazioni; Honda Vision 110, piccoli ritocchi per il 2026: arrivano nuove colorazioni.; Honda Vision 110: le novità del modello 2026 | Dueruote.

Honda Vision 110 2026, nuovi colori per lo scooter urbanoHonda Vision 110 2026 si aggiorna con nuovi colori: design rinnovato, stessa praticità urbana e motore efficiente ... adnkronos.com

Honda Vision 110 2026: Euro5+ ci sono la USB-C e nuove colorazioniLo scooter pratico, leggero ed efficiente conferma la sua vocazione cittadina con Smart Key, vano da 17,7 litri e bassi consumi ... inmoto.it

Honda introduce tre nuovi colori, confermata la base tecnica del Vision 110 - facebook.com facebook