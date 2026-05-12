Honda ha annunciato l'ingaggio di Davide Brivio come nuovo responsabile del team, nel tentativo di superare le difficoltà recenti e tornare a ottenere risultati positivi. Brivio, che attualmente ricopre il ruolo di team principal nell'Aprilia, lascerà questa posizione a fine anno. La sua esperienza include anni di successi con Valentino Rossi e altri piloti, contribuendo a migliorare le performance delle squadre con cui ha lavorato.

Il motociclismo, da sempre, ha avuto l’Italia e gli italiani protagonisti. Soprattutto Case e piloti, ma anche tecnici, manager e persone che hanno ricoperto nei Team ruoli di ogni tipo. L’ultima notizia, di alto livello nel motomondiale, riguarda Davide Brivio. Il noto manager italiano da 25 anni in MotoGP, zitto zitto, ha firmato un contratto con Honda-Hrc lasciando a fine 2026 l’Aprilia-Trackhouse. Ufficialmente, dagli inizi 2027, Brivio sarà “consulente” nell’organigramma Honda Racing Corporation, la struttura già impegnata in un forte e ampio processo di rinnovamento interno per uscire dal lungo periodo di crisi e tornare a battersi per la leadership in MotoGP.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda sceglie Davide Brivio per uscire dalla crisi e tornare a vincere

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