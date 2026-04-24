Lecce deve canalizzare energia positiva nelle ultime cinque partite per raggiungere l’obiettivo
Lecce si prepara alla sfida contro la Fiorentina, un match importante nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra ha bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza e migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà in casa e rappresenta un’occasione per ottenere una vittoria che potrebbe influire sul percorso finale di stagione. La squadra si allena con l’obiettivo di mettere in campo tutta la concentrazione possibile.
"> US Lecce: Una Partita da Riscatto Contro la Fiorentina. LECCE, ITALIA – 20 APRILE: L’allenatore dell’US Lecce, Eusebio Di Francesco, osserva la partita di Serie A tra US Lecce e ACF Fiorentina allo Stadio Via del Mare. La gara si è conclusa con un pareggio 1-1, un risultato che ha lasciato i Salentini in una situazione precaria nel campionato. Di Francesco ha comentato le difficoltà della sua squadra, riconoscendo che non capitalizzare le occasioni da gol è “il fulcro della nostra stagione”. Dopo una serie di sconfitte, il Lecce cercava un importante riscatto, soprattutto dopo che il Cremonese aveva ottenuto un punto nella sua sfida con il Torino.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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