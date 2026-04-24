Lecce si prepara alla sfida contro la Fiorentina, un match importante nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra ha bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza e migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà in casa e rappresenta un’occasione per ottenere una vittoria che potrebbe influire sul percorso finale di stagione. La squadra si allena con l’obiettivo di mettere in campo tutta la concentrazione possibile.

"> US Lecce: Una Partita da Riscatto Contro la Fiorentina. LECCE, ITALIA – 20 APRILE: L’allenatore dell’US Lecce, Eusebio Di Francesco, osserva la partita di Serie A tra US Lecce e ACF Fiorentina allo Stadio Via del Mare. La gara si è conclusa con un pareggio 1-1, un risultato che ha lasciato i Salentini in una situazione precaria nel campionato. Di Francesco ha comentato le difficoltà della sua squadra, riconoscendo che non capitalizzare le occasioni da gol è “il fulcro della nostra stagione”. Dopo una serie di sconfitte, il Lecce cercava un importante riscatto, soprattutto dopo che il Cremonese aveva ottenuto un punto nella sua sfida con il Torino.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce deve canalizzare energia positiva nelle ultime cinque partite per raggiungere l’obiettivo.

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