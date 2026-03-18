Al Torino, Luca Marianucci è al centro di un caso che coinvolge la sua presenza in campo. Dopo aver giocato solo cinque minuti nelle ultime quattro partite, la sua posizione all’interno della rosa è sotto osservazione. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre i dirigenti e l’allenatore attendono eventuali decisioni riguardo il suo impiego. La questione continua a essere discussa nel contesto della squadra.

Luca Marianucci al Torino è diventato un caso. Dopo aver acquisito la titolarità nelle prime partite in seguito al mercato di gennaio che lo ha visto passare ai granata in prestito dal Napoli, non è più sceso in campo negli ultimi tre match, mentre contro il Parma è entrato al 90esimo (con 5 minuti di recupero assegnati). Tuttosport scrive: Al Torino è arrivato per rinforzare un reparto che aveva bisogno di giocatori pronti ad arricchirlo. Marianucci, una volta arrivato, ha impiegato 24 ore a esordire, perché Baroni ha scelto di dargli una maglia da titolare subito. Il difensore è diventato così una presenza fissa nell’undici titolare dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Torino parte il “caso Marianucci”, ha giocato cinque minuti nelle ultime quattro partite

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