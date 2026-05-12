Hojlund in crisi i numeri fanno paura | finale di stagione da incubo

Il Napoli ha concluso la partita contro la Lazio con una sconfitta casalinga, compromettendo le possibilità di vincere lo scudetto. Da quel momento, le performance della squadra sono peggiorate, evidenziando una progressiva perdita di fiducia e risultati negativi nelle gare successive. La situazione ha portato a una crisi che ha coinvolto anche alcuni dei giocatori principali, tra cui un attaccante che ha attraversato un momento difficile.

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Dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, il Napoli ha detto addio ad ogni speranza per lo Scudetto. Da quel momento, le prestazioni non sono state assolutamente di livelli, se non contro la Cremonese. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Un momento difficile, che ha messo in crisi sopratutto Rasmus Hojlund. L’ex attaccante dell’Atalanta non trova la porta da marzo. Hojlund: sei partite senza tiri in porta. Rasmus Hojlund non centra lo specchio della rete da sei partite consecutive: il dato fotografa una crisi offensiva del centravanti danese, lontano dai numeri attesi. L’assist per il momentaneo 2-2 di Alisson contro il Bologna non cambia il quadro complessivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Hojlund in crisi, i numeri fanno paura: finale di stagione da incubo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “La più grave crisi nella storia d’Italia”. Confindustria lancia l’allarme, numeri che fanno pauraIl Documento di finanza pubblica (Dfp) avvia il suo iter parlamentare con le audizioni davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. La crisi terribile di Cobolli: fuori da Montecarlo, numeri da incuboFlavio Cobolli non riesce a uscire dalla crisi terribile di gioco e risultati dell’ultimo periodo: il tennista italiano è stato eliminato a... Argomenti più discussi: Hojlund, blocco del goleador: senza i suoi gol soffre tutto il reparto – Mattino; Napoli, Hojlund fermo a 10 gol: attacco in crisi a Como, Conte cerca soluzioni; Crisi Hojlund, Forgione: Va messo nelle condizioni di segnare, così lo bruci; De Laurentiis evitò l'esplosione di una bufera dopo Bologna-Napoli. Lukaku per rivitalizzare Hojlund. #Juorno #Napoli, #Hojlund fermo a 10 gol, #attacco in crisi a #Como: #Conte cerca soluzioni x.com Hojlund non torna al Man United poiché la strategia da 50 milioni del Napoli è stata chiara per mesi - reddit.com reddit Crisi Hojlund, Forgione: Va messo nelle condizioni di segnare, così lo bruciAngelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere ... msn.com