La crisi terribile di Cobolli | fuori da Montecarlo numeri da incubo

Il tennista italiano ha concluso il torneo di Montecarlo senza superare il primo turno, segnando un’altra eliminazione. La sua performance negli ultimi incontri è stata caratterizzata da risultati deludenti e difficoltà sul campo. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi che stanno mettendo in discussione la continuità della sua presenza nei tornei principali. La situazione attuale evidenzia le difficoltà incontrate dal giocatore in questo momento.

Flavio Cobolli non riesce a uscire dalla crisi terribile di gioco e risultati dell’ultimo periodo: il tennista italiano è stato eliminato a Montecarlo Continuità questa sconosciuta. Il 2026 di Flavio Cobolli non riesce proprio a decollare dopo le ottime prestazioni del 2025, che l’hanno portato a essere tra i primi tennisti italiani e addirittura tra i 20 al mondo. Ora la musica è decisamente diversa e anche a Montecarlo è arrivato un tonfo che nessuno avrebbe voluto raccontare dalle nostre parti. Flavio Cobolli è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx ed è costretto a lasciare il Masters 1000 al secondo turno. Il qualifier ha portato a casa la vittoria con il punteggio di 6-3, 6-3. 🔗 Leggi su Sportface.it

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