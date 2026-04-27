La più grave crisi nella storia d’Italia Confindustria lancia l’allarme numeri che fanno paura

Confindustria ha dichiarato che si tratta della crisi più grave mai vissuta in Italia. Il Documento di finanza pubblica è iniziato il suo percorso parlamentare, con le audizioni che si sono svolte nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. I numeri presentati sono stati al centro delle discussioni, evidenziando una situazione complessa per il paese.

Il Documento di finanza pubblica (Dfp) avvia il suo iter parlamentare con le audizioni davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il focus, tuttavia, si sposta rapidamente dai risultati passati alle criticità del presente e alle incognite che gravano sull’immediato futuro dell’economia italiana. Al centro del dibattito emerge una crescita economica debole, definita da più parti come uno “zero virgola” che segnala la difficoltà del Paese nel recuperare slancio. Le prospettive restano fragili, condizionate da fattori esterni e da vulnerabilità strutturali interne. Tra le principali preoccupazioni spicca il tema dell’ energia, indicato come nodo cruciale per la tenuta del sistema produttivo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La più grave crisi nella storia d’Italia”. Confindustria lancia l’allarme, numeri che fanno paura Notizie correlate L’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Confindustria lancia l’allarme su quella che potrebbe essere “la più grave crisi energetica della storia”. Iran, l’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Se la guerra in Iran “finisse oggi”, l’impatto “varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di crescita” ma “con una guerra lunga” potremmo trovarci “nella... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confindustria, con guerra lunga rischiamo più grave crisi energetica della storia; Perché il Sudan affronta la più grave crisi umanitaria del mondo; Crisi iraniana e povertà energetica in Italia: serve un approccio diverso; La crisi energetica sta fermando il diritto alla mobilità?. Confindustria non scherza: Rischiamo la più grave crisi energetica della storiaSe la guerra in Medio Oriente finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe tra 0,1 e 0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra lunga potremmo trovarci nella più grave crisi energetic ... affaritaliani.it La più grave crisi nella storia d’Italia. Confindustria lancia l’allarme, numeri che fanno pauraTra le principali preoccupazioni spicca il tema dell’energia, indicato come nodo cruciale per la tenuta del sistema produttivo. Durante le audizioni, ... thesocialpost.it “Saremo ancora di più e la Sharia arriva in Italia”. Il piano degli islamici per il nostro Paese - facebook.com facebook Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico ift.tt/LHwCPa3 x.com