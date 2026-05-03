Lodi ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dello Scudetto di hockey su pista dopo aver vinto anche la seconda gara contro Viareggio nei quarti di finale di Serie A1. La squadra lombarda ha concluso la serie con due successi consecutivi, eliminando così gli avversari e proseguendo nella competizione nazionale. La serie si è conclusa senza ulteriori incontri, confermando il risultato finale.

La favola continua. Lodi archivia la pratica Viareggio e passa il turno. La squadra lombarda ha vinto anche gara-2 dei quarti di finale validi per la Serie A 2025-2026 di hockey su pista, raggiungendo così la semifinale e ribaltando completamente il pronostico della vigilia. Ottima la prestazione della BCC Centropadana, la quale ha arginato i rivali per 5-2. Ad aprire le marcature è stato Antonion i che, al 16:14, ha messo a referto il colpo dell’1-0, salvo poi subire il pareggio dei toscani che, al 19:54, ripristinano gli equilibri con Toner Galindo. Lodi allora risponde, siglando il 2-1 ancora con Antonioni. Viareggio però non ci sta e, un minuto dopo, riporta di nuovo il parziale sul 2-2 con Lombardi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1

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