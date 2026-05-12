Hockey ghiaccio la rosa dell’Italia per i Mondiali e com’è cambiata rispetto alle Olimpiadi
La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara ai Mondiali 2026 di Top Division, con l’obiettivo di mantenere la categoria. Rispetto alle Olimpiadi, la rosa è stata rivista e alcuni giocatori sono stati sostituiti o hanno subito modifiche, in vista della competizione internazionale. La squadra si avvicina all’appuntamento con l’intento di conquistare i punti necessari per evitare la retrocessione.
La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si avvicina sempre più a grandi passi ai Mondiali 2026 di Top Division, con un’obiettivo chiaro: quello della salvezza, la permanenza nella massima categoria della disciplina. In una stagione importante, visto che il Blue Team è stata la nazionale di casa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo staff tecnico ha cercato di consolidare un gruppo che – per la rassegna iridata – verrà ufficializzato nei prossimi giorni. In Svizzera però, dal 15 al 31 maggio dove si giocherà il torneo planetario, saranno certamente 8 gli elementi che non saranno sul ghiaccio elvetico: 4 difensori e 4 attaccanti, a cui aggiungere un punto interrogativo molto pesante.🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey su ghiaccio: Alleghe e Cortina per Coppa Italia e scudetto
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