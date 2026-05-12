Hockey ghiaccio la rosa dell’Italia per i Mondiali e com’è cambiata rispetto alle Olimpiadi

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara ai Mondiali 2026 di Top Division, con l’obiettivo di mantenere la categoria. Rispetto alle Olimpiadi, la rosa è stata rivista e alcuni giocatori sono stati sostituiti o hanno subito modifiche, in vista della competizione internazionale. La squadra si avvicina all’appuntamento con l’intento di conquistare i punti necessari per evitare la retrocessione.

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