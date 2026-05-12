Ho avuto un’idea | bastano 45 dollari a testa e ci possiamo comprare Spirit Perché no? | il piano da 1,75 miliardi di Hunter Peterson per salvare la compagnia aerea

Un imprenditore ha proposto di raccogliere 45 dollari da ogni cittadino americano per acquistare la compagnia aerea Spirit Airlines, stimata circa 1,75 miliardi di dollari. La sua idea si basa sulla possibilità di coinvolgere un quinto della popolazione statunitense in questa iniziativa. Finora, non ci sono state conferme ufficiali o dettagli sul percorso legale o finanziario per realizzare questa proposta.

“Se un quinto degli americani contribuisse con 45 dollari a testa, potremmo comprare Spirit Airlines “. Inizia con questa provocazione matematica, lanciata a pochi giorni dal blocco totale delle operazioni e dalla liquidazione del vettore low cost, la campagna virale “Let’s Buy Spirit “. Un tentativo di salvataggio dal basso nato sui social media che si propone di trasformare milioni di ex passeggeri in azionisti di maggioranza. L’idea porta la firma di Hunter Peterson, doppiatore di Los Angeles (voce per brand come Google, Nike e Boeing) e creatore di contenuti a tema aviazione, noto alla sua community per aver volato ininterrottamente su Spirit per 24 ore otto mesi fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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