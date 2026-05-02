Spirit è la prima compagnia aerea al mondo che sospende tutti i voli a causa del caro carburante

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spirit Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli a causa dell’aumento dei costi del carburante. Questa decisione rappresenta la prima volta nella storia della compagnia che vengono cancellati tutti i voli. La crisi legata al prezzo del carburante ha portato a questa misura drastica, che interessa l’intera operatività della compagnia aerea. Nessun volo è attualmente programmato fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Spirits Airlines è diventata la prima compagnia aerea al mondo che ha cancellato tutti i suoi voli per far fronte al caro carburante, arrivato in un momento di forte crisi: ecco cosa sta accadendo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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