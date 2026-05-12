Il leader di Hezbollah ha dichiarato che il campo di battaglia tra il Libano e Israele potrebbe trasformarsi in un inferno, senza prevedere il disarmo durante i negoziati tra i due paesi. Ha inoltre ribadito la volontà di mantenere la posizione militare, escludendo ogni possibilità di abbandonare le armi. La dichiarazione rappresenta un chiaro segnale di tensione tra le parti e di una possibile escalation nel conflitto.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem esclude il disarmo dai colloqui tra Libano e Israele e rilancia la minaccia militare. Intanto a Washington si prepara un nuovo round negoziale sostenuto dagli Stati Uniti In vista del terzo round di colloqui a Washington, previsto tra giovedì e venerdì, Qassem ha dichiarato cheHezbollah continuerà a combattere e che il “campo di battaglia diventerà un inferno per Israele”. In una nota diffusa anche dall’emittenteAl-Manar, il segretario generale del movimento ha definito la questione dellearmi “un affare interno libanese”, escludendola dai negoziati con Israele. Il leader sciita ha poi alzato ulteriormente i toni: “Non ci arrenderemo e continueremo a difendere il Libano e il suo popolo,qualunque siano i sacrifici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hezbollah sfida Israele: ‘Il campo di battaglia diventerà un inferno’

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