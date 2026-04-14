A Washington si sono tenuti incontri tra rappresentanti di Libano e Israele, i primi da molti anni, con l’obiettivo di discutere questioni di sicurezza e di tensioni nella regione. I colloqui si sono svolti senza la presenza di Hezbollah, gruppo militante sostenuto dall’Iran e attivo nel territorio libanese. Le parti hanno partecipato a sessioni separate, senza annunci ufficiali sui risultati ottenuti o sui prossimi passi da intraprendere.

I rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali accordi Nel pomeriggio di martedì è iniziato a Washington l’incontro tra i rappresentanti del Libano e di Israele, per un negoziato mediato dagli Stati Uniti. I due paesi non hanno relazioni diplomatiche, in circostanze normali non parlano direttamente tra loro – ma le circostanze non sono normali, come vedremo – e questo è il primo incontro da decenni. Nel negoziato a Washington c’è un altro aspetto insolito. Libanesi e israeliani parleranno di un possibile accordo per fermare i combattimenti tra l’esercito israeliano e Hezbollah, il gruppo armato libanese armato e finanziato dall’Iran, che però non partecipa alle trattative.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I negoziati eccezionali tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza Hezbollah

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