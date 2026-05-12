Henrikh Mkhitaryan riflette sull’ipotesi del ritiro La decisione dopo l’ultima finale in nerazzurro

Henrikh Mkhitaryan ha espresso considerazioni sul possibile ritiro dal calcio professionistico, facendo riferimento alla sua ultima finale disputata con la maglia nerazzurra. In un’intervista, il giocatore ha parlato del contratto in scadenza e della strategia adottata dalla nuova linea di investitori, che potrebbe influenzare la sua decisione di lasciare il calcio giocato. Le sue parole hanno riacceso i dubbi sul futuro del centrocampista.

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di Lorenzo Vezzaro Mkhitaryan parla al passato e accende i dubbi: la scadenza del contratto e la nuova linea verde di Oaktree spingono verso l’addio. Nelle ultime settimane Henrikh Mkhitaryan ha avviato una profonda fase di riflessione per decidere quale sarà il prossimo passo della sua vita. In ballo non c’è soltanto la permanenza a Milano, ma la possibilità concreta di dire addio al calcio giocato. Le parole pronunciate dall’armeno al termine della sfida contro la Lazio hanno il sapore di un bilancio definitivo, con un ricorso costante ai verbi al passato che non è sfuggito ai più attenti. Le parole dell’armeno sul suo percorso. « Al momento in testa mi frullano solo emozioni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Henrikh Mkhitaryan riflette sull’ipotesi del ritiro. La decisione dopo l’ultima finale in nerazzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diouf verso la conferma, Mkhitaryan riflette sul ritiro: il punto di Fabrizio Romanodi Lorenzo VezzaroIl centrocampista francese apre alla permanenza, mentre l’armeno valuta l’addio al calcio dopo lo scudetto. Ultimissime Inter LIVE: la ThuLa va alla ricerca di un nuovo record, Mkhitaryan riflette sul ritirodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Argomenti più discussi: Mkhitaryan: Questi ragazzi mi hanno allungato la vita; Inter, Mkhitaryan riflette sul ritiro a fine stagione; Romano: Futuro Mkhitaryan? C’è una possibilità molto concreta; Mkhitaryan riflette sul futuro | il ritiro resta una possibilità Inter in attesa. Mkhitaryan prenderà presto una decisione definitiva sul proprio futuro: resta aperta l’ipotesi del ritiro dal calcio giocatoMkhitaryan prenderà presto una decisione definitiva sul proprio futuro: resta aperta l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato ... calcionews24.com