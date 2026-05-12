Henkel ecco frenafiletti Loctite

Henkel Adhesive Technologies ha annunciato il lancio di nuove formulazioni di Loctite 243 e Loctite 270, due frenafiletti progettati per fissare in modo affidabile e permanente dadi e viti di metallo. Questi prodotti sono stati sviluppati per prevenire il rischio di allentamento causato da urti e vibrazioni, offrendo una soluzione stabile per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La presentazione è avvenuta in Italia il 12 maggio.

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Roma, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - Henkel Adhesive Technologies ha presentato le nuove formulazioni di Loctite 243 e Loctite 270, i frenafiletti che bloccano in modo affidabile e permanente dadi e viti di metallo, prevenendo i movimenti e il rischio di allentamento causato da urti e vibrazioni. Le novità riflettono l'impegno continuo di Henkel nel migliorare le prestazioni dei propri prodotti, coniugando affidabilità meccanica e sicurezza. Nelle nuove formulazioni di Loctite 243 e Loctite 270, Aph (1-acetil-2-fenilidrazina) e Chp (idroperossido di cumene), sostanze altamente regolamentate dalla direttiva europea Clp – Classification,...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Henkel, ecco frenafiletti Loctite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nikon FTZ adaptor | loose screws and dirty contacts Notizie correlate Leggi anche: Si, è ufficiale: Olaplex passa ad Henkel Ztl, ecco i varchi anti-furbetti. Il Comune monta i primi sei, ecco doveLavori in corso ai varchi del Centro storico per mettere fuori gioco i furbetti della Ztl.